По его словам, проблема заключается не в недостатке военных, а в дефиците оружия и техники для них.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть обращалась к союзникам с просьбой о полном оснащении 10 военных бригад для противостояния российским оккупантам. Однако в результате полностью укомплектованы были только две с половиной.

В интервью британскому телеканалу Sky News глава государства подчеркнул, что ключевая проблема заключается не в недостатке военных, а в дефиците оружия и техники для них.

"Они говорят о мобилизации, но реальная проблема заключается в 10 бригадах, которые наши партнеры не оснастили. Я просил об этом более года назад. Мы договорились с Соединенными Штатами и европейскими союзниками, и на сегодня Европа и США полностью оснастили только две с половиной бригады", - пояснил президент.

Видео дня

По его словам, такие результаты связаны с бюрократией, отсутствием приоритета у некоторых партнеров и другими факторами, которые часто возникают во время войны.

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я ответил: вы хотите, чтобы люди шли на смерть без оружия?", - возмутился Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина принимает решение о численности своей армии, исходя из необходимости сохранить как можно больше жизней.

"Если у европейских или американских чиновников есть идеи относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - подытожил Зеленский.

Мобилизация в Украине

Как известно, согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", сейчас 18-летние мужчины могут присоединяться к армии только по собственному желанию.

Однако, по данным западных СМИ, администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена оказывает давление на Украину, призывая снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко отметил, что нельзя отправить на фронт всю нацию, поскольку суть борьбы Украины заключается не только в том, чтобы не терять территории.

Вас также могут заинтересовать новости: