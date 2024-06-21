Через 10 недель российский штурм города прекратился.

Российские оккупанты еще в начале апреля начали атаковать Часов Яр Донецкой области, чтобы захватить или полностью разрушить город и сжать основные линии снабжения украинских военных. Россияне надеялись, что захват города не займет много времени и усилий, но с каждым днем Силы обороны вытесняют армию врага как можно дальше от Часового Яра, сообщает Forbes.

"Захват почти мертвого города, где когда-то проживало 12 тысяч человек, не должен был быть чрезвычайно сложным для численно превосходящей и более вооруженной российской армии. Однако, через 10 недель после наступления российская атака прекратилась, а контратаки ВСУ к югу от города в последние дни вытеснили оккупационные войска из Клещеевки, одного из южных опор российских войск, которые пытаются сформировать, чтобы окружить Часов Яр", - говорится в материале.

Издание отметило, что город обороняют несколько украинских бригад, в частности, 41 и 67 механизированные бригады, 56 мотобригада, 5 десантно-штурмовая бригада, а также 241 бригада территориальной обороны. Успешная работа этих войск не оправдала ожиданий врага относительно Часового Яра, а украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предсказала, что город "в конце концов будет потерян для российских войск".

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В материале также подчеркнули, что на момент начала активных наступательных действий РФ на город в апреле, украинским бригадам критически не хватало боеприпасов из-за блокирования помощи в США. Кроме того, были проблемы с противовоздушной обороной.

"Два месяца назад украинский гарнизон в Часовом Яру был слаб. Его противовоздушная оборона была настолько низкой в отношении ракет, что российские штурмовики Су-25 могли прилететь всего в нескольких километрах от города, чтобы обстрелять ВСУ", - пишет Forbes.

По данным издания, из-за таких проблем украинской армии в первое время своего наступления россияне имели успех. Так, в первые несколько недель боев российский 1-й армейский корпус и прилегающие части продвинулись на несколько километров на север и юг от Часового Яра, в конце концов заняв Клещеевку и Ивановское. Однако вскоре ситуация значительно изменилась, ведь в Украину начали поступать американские боеприпасы. В то же время и россияне допустили ошибку. В материале отметили, вместо того, чтобы усилить свои силы на востоке, оккупанты 10 мая начали наступление на севере Украины, где тоже не имели успеха, ведь попали там в ловушку.

"Несмотря на то, бои в Часовом Яру и вокруг него шли. Но впервые за несколько недель, ни одна из сторон не имела значительного преимущества в огневой мощи. И украинцы имели естественное преимущество, которое имеют все армии, которые обороняются, над армиями, которые атакуют. Они могли окопаться и ждать на возвышенности Часового Яра, тогда как россиянам пришлось оставить относительную безопасность собственных окопов и бункеров и пересечь низменную открытую местность", - пишет издание.

В материале объяснили, что в этой местности есть канал, который прикрывает лес. Именно в этом лесу находилась оккупационная армия и пряталась от украинских беспилотников, но россияне и здесь допустили ошибку, спеша захватить Часов Яр.

"Лес вокруг канала является прикрытием от украинских беспилотников. Но пересечь сам канал означает выйти из леса и броситься через один из двух наземных мостов, пересекающих канал. Именно здесь, на этих наземных мостах, украинские дроны и артиллерия убивают атакующих россиян. Когда некоторые россияне искали убежища в широких водопроводных трубах, украинские беспилотники и там их доставали и сбрасывали туда гранаты", - сообщает Forbes.

Издание подытожило, что даже если россиянам удастся перегруппироваться, захват Часового Яра после таких масштабных потерь будет означать лишь "Пирровую победу" - то есть победу, равносильную поражению.

Ситуация в Часовом Яру - что происходит в городе

Как ранее писал УНИАН, россияне наступают на Часов Яр с нового, Торецкого, направления. Кроме того, враг пытается давить со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно, это вы можете видеть из официальных сводок. Нет ни одной минуты сейчас, чтобы нигде не происходил штурм, чтобы была какая-то пауза. Немного они вжимают головы в плечи, когда наши наносят удары из градов и арты. Тогда немного все замирает, а потом штурм продолжается. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до 5 человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал", - рассказал военнослужащий Кирилл Сазонов.

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