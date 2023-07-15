В Бахмуте остались одни руины, его удерживание не имеет никакого стратегического или оперативного значения.

Вывод войск из Бахмута было бы для России выгодным шагом, но оккупанты не пользуются никакой логикой, поэтому такого "жеста" от врага лучше не ждать, считает военный эксперт подполковник запаса Владимир Гулыма.

В интервью Obozrevatel Гулыма отметил, что всеми военными операциями РФ в Украине руководят не ВС РФ, а политики. Поэтому оккупация города для захватчиков является прежде всего политической целью.

"Я соглашаюсь с такими оценками при условии, что российское руководство пользуется человеческой военной логикой, гуманистическими соображениями. То есть, если они пытаются сохранить свои силы, улучшить свои позиции с военной точки зрения. Но мы понимаем, что в России воюют политики. Мы помним, как взятие Бахмута подавали российскому обществу - чуть ли не как ключевая операция этой войны. Поэтому я не уверен, что будет именно так", - отметил Гулыма.

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Он еще раз подчеркнул, что с "точки зрения военной логики и оперативного искусства стоило бы вывести войска из Бахмута". "Но с точки зрения влияния на российское общество, которое видит поражение за поражением, выход из Бахмута может повлечь определенное ухудшение ситуации", - ответил эксперт.

"Поэтому российские политики могут бороться за Бахмут до последнего своего солдата, но не дать повод Украине заявить об очередной победе или дать показания очередному провалу российской вояччины", - подытожил Гулыма.

Война новости - ситуация на Бахмутском направлении

Более года Россия пыталась захватить Бахмут, бросая в "мясные штурмы" как "вагнеровцев", так и регулярные силы. Впрочем, ситуация резко изменилась в начале лета - когда ВСУ пошли в контрнаступление и начали активнее давить на противника на подступах к городу.

Бои идут, в частности, за господство над высотами, с которых можно легче бить по врагу. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в самом населенном пункте "враг фактически находится в ловушке": "Потому что, с одной стороны, они большую часть города контролируют, а мы контролируем юго-западную только часть. Но они не могут передвигаться по городу, потому что наши Вооруженные силы им не дают это сделать. И они фактически из него и выйти не могут, потому что это тоже не дают осуществить наши Вооруженные силы".

В эти сутки украинские силы достигли частичного успеха на направлении Белая Гора - Андреевка, что к северо-западу от Бахмута. Под Бахмутом были уничтожены два танка, бронетранспортер, семь пушек, две самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый ракетный комплекс и один беспилотник.

Также недавно под Бахмутом были разгромлены подразделения "Ахмата", который Россия перебросила сюда из-под Марьинки.

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