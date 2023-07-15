Отмечается, что 172 захватчика получили ранения и двое взяты в плен.

На Бахмутском направлении за сутки Силами обороны Украины уничтожены 77 российских захватчиков. Украинские защитники сохранили за собой инициативу.

"На Южном и Северном флангах (города Бахмут) наши подразделения Сил обороны давят на врага, штурмуют его позиции, и поэтому враг оказывает яростное сопротивление. 408 раз враг за эти сутки обстрелял наши позиции, совершил один авианалет. Всего за сутки на этом направлении произошло 15 боестолкновений, в которых уничтожено 77 оккупантов, 172 ранены и два взяты в плен", - сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Также были уничтожены два танка, бронетранспортер, семь пушек, две самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый ракетный комплекс и один беспилотник.

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Отдельно представитель рассказал, что на Лимано-Купянском направлении враг самый активный.

"За эти сутки он дважды атаковал в районе дубравы Луганской области и Новосадового Донецкой области. Это направление является лидером по применению артиллерии, различного типа минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. За эти сутки враг совершил 570 обстрелов, 11 авианалетов. Во время отражения 11 оккупантов уничтожили, 68 ранили и одного взяли в плен", - сказал спикер..

Кроме того, были подбиты вражеские танк, боевая машина пехоты, пушка, взорваны два полевых склада боеприпасов и семь автомобилей, которые подвозили боеприпасы.

Потери России в Украине по состоянию на 15 июля - последние новости

За минувшие сутки, 14 июля, Силы обороны Украины уничтожили почти 600 российских захватчиков. Общие боевые потери российской армии составили более 237 тысяч человек.

На Бахмутском направлении под огнем авиации и артиллерии противника бойцы Сил обороны успешно отбили все атаки россиян в районе Берховки Донецкой области. Враг ударил авиацией возле Ступочек и Дилиевки, а также от вражеской артиллерии пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Дружба, Васюковка, времен Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

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