Силы обороны Украины также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что враг сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 20 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы.

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"Наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении и отмечается, что на этом направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении украинские воины "стойко держат оборону", а на Лиманском в течение суток, при поддержке авиации, враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, однако успеха не имел.

"На Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении под огнем артиллерии украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. "На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара", - говорится в сообщении.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Там враг совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметили в Генштабе.

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По данным Института изучения войны, в течение предыдущих суток ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта.

В ISW отметили, что украинские силы сосредоточены на противодействии истощению, которое сохраняет украинскую живую силу ценой более медленного завоевания территорий, в то же время постепенно ослабляя российскую живую силу и технику. Эксперты подчеркнули, что результаты таких действий Сил обороны не будут ощутимы сразу.

Вместе с тем, на Мелитопольском и Бердянском направлениях враг перебрасывает и передислоцирует свои войска, усиливая время от времени то одно, то другое направления. Так как Россия не знает, где произойдет большой прорыв ВСУ.

За сутки ВСУ "отменяли" еще около 600 российских захватчиков и уничтожили 104 единицы техники и вооружения врага. Так, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 232,3 тыс. человек.

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