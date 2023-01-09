Также стало известно, где именно враг пытается проводить наступление.

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили атаки врага около 13 населенных пунктов на Донбассе. Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации по российскому вторжению.

Так, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут. Кроме этого, рашисты не смогли атаковать Клещеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку на Донетчине.

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено". - указано в сообщении.

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На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций. По данным Генштаба, российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", - указано в сообщении.

Война в Украине: последние новости с фронта

Вчера президент Зеленский доложил о ситуации на передовой и о визите Сырского. Говоря об обстановке на фронте, он отметил, что тяжелые бои продолжаются в Луганской и Донецкой областях.

Также в разведке назвали направление, на котором ожидается новое наступление РФ. Это может произойти между весной и летом. Однако Подоляк отметил, что Россия уже готова бежать из Крыма, поэтому этот путь нужно "пройти до конца".

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