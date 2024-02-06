Россияне пытаются найти любую щель в обороне ВСУ.

На Купянском направлении оккупационные войска увеличили количество штурмов, однако вблизи Синьковки теперь используют меньше техники.

"Ситуация снова начинает немного обостряться. Если предыдущие несколько суток это было три-пять атак, даже день был вообще без проведения штурмовых действий со стороны противника, то сегодня мы имеем восемь атак. Это говорит о том, что противник за это время успел пополнить свои запасы личным составом, боекомплектом, и снова возобновил свои тщетные попытки идти в атаку и искать слабое место в обороне нашей бригады. Это ему не удается", - рассказала "Суспильному" пресс-секретарь 14 отдельной механизированной бригады имени Романа Великого Надежда Замрига.

По ее словам, когда РФ совершает меньше штурмов, начинаются активные обстрелы, из-за чего больше страдают населенные пункты и гражданские.

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"Делаю свой личный такой вывод, что враг бесится, когда не удается что-то сделать на передовой, несет потери. Скажем, минувшие сутки были достаточно эффективны в плане уничтожения противника княжескими воинами — более 10 уничтоженных врагов, около 20 раненых, уничтожен склад с боеприпасами. От таких потерь, от того, что ничего не удается, вылезает их подлая натура, и страдают от авиационных ударов, достаточно интенсивного артиллерийского минометного огня населенные пункты", — отметила пресс-секретарь.

Также она прокомментировала обстановку в районе Синьковки. Замрига сравнила захватчиков с крысами, которые пытаются найти щель в обороне ВСУ.

"Видимо, сделали выводы, но пехота пробует. Они, как крысы, они пытаются найти любую щель в обороне, им это не удается, но, используя свой немалый человеческий ресурс, они дальше пробуют это делать. Но, благодаря бешеной работе аэроразведки, это им не удается, вовремя обнаруживаются и еще на подходах к передовым позициям наших подразделений достаточно успешно уничтожаются. Однако сказать, что их дух упал и никто не пойдет на штурм, Это было бы легкомысленно с нашей стороны", — подытожила она.

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За прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте между ВСУ и оккупантами произошло 126 боевых столкновений. На Купянском направлении защитники отбили 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где россияне пытались прорвать оборону наших войск.

По данным ISW, задержки в оказании военной помощи от Запада усиливают нехватка боеприпасов в Вооруженных сил Украины. Нехватка боеприпасов серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем. Радары эффективны настолько, насколько большое количество снарядов, имеющихся в распоряжении ВСУ для преследования целей.

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