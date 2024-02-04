Российская армия планирует подарить Путину руины Купянска ко дню "президентских выборов".

Россия собрала на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат. Цель - отвоевать назад территорию Харьковской области, из которой россиян выгнали осенью 2022 года, пишет Forbes.

"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", – пояснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Срок "до марта" объясняется тем, что именно тогда в России состоятся псевдовыборы, на которых Путин переназначит себя "президентом". "Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", – пишет Forbes.

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Вышеприведенной российской группировке противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, которые насчитывают около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц. Но главной проблемой является даже не численное меньшинство, а дефицит боеприпасов, замечает издание. Имея 5-кратное преимущество в количестве снарядов, Россия может сосредотачивать артиллерию, не боясь украинского контрбатарейного огня.

"Эта ситуация позволяет России применять хорошо известный подход: систематическое уничтожение городских территорий, делая их незащищенными", - пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. По их словам, эффект артиллерийского шквала уже заметен вокруг Купянска.

Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов за счет тысяч FPV-дронов, но радиус действия такого беспилотника составляет всего 2-3 километра. Этого слишком мало, чтобы охотиться на российскую артиллерию, стоящую в 20-25 км от фронта.

Дефицит боеприпасов в ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, США прекратили оказывать военную помощь Украине после того, как в декабре окончательно иссяк бюджет предыдущей программы военных поставок. Одновременно с этим ЕС срывает поставки боеприпасов, хотя и не отказывается от намерений продолжать поддержку.

Между тем украинские артиллеристы вынуждены сменить тактику обстрелов из-за нехватки боеприпасов. Они больше не могут стрелять по площади, вместо этого вынуждены выбирать только конкретные подтвержденные цели.

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