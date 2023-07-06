После нескольких мощных артиллерийских ударов со стороны Сил обороны оккупанты вынуждены будут бежать в сторону Попасной, считает он.

Вооружённые силы Украины, освободив господствующую высоту в районе Клещиевки, взяли под свой огневой контроль не только этот населённый пункт, но и Бахмут.

После нескольких мощных артиллерийских ударов со стороны Сил обороны российские оккупанты вынуждены будут бежать из Клещиевки в сторону Попасной. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Роман Свитан.

"Дело не в Клещиевке, Клещиевка - просто точка на карте. Господствующая высота южнее Бахмута - это та высота, с которой и Бахмут, и Клещиевка под прямым огневым воздействием нашей артиллерии. То, что мы выполнили - это взяли эту высоту. Клещиевка пойдёт в качестве бонуса, россияне там не смогут находиться, туда даже заходить и выбивать их не надо, они оттуда убегут после нескольких мощных ударов артиллерии", - сказал он.

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По словам Свитана, российские оккупанты "не просто убегут" из Клещиевки, а будут передвигаться малыми группами, а не колоннами, чтобы их не "накрыла" украинская артиллерия.

"Там ещё большой вопрос, как они будут уходить, там даже уйти невозможно. Как только они с Клещиевки будут выдвигаться, сразу по полям их будет уничтожать наша артиллерия. Они сейчас в оперативном котле в районе Клещиевки и будут пытаться, как зайцы, по полям пробираться на восток в сторону Попасной. А потом так же, под таким же огневым контролем, находится Бахмут с этой высоты", - отметил эксперт.

Также он добавил, что сейчас Вооружённые силы Украины занимают аналогичную высоту в районе Берховки, что севернее Бахмута.

Ситация в районе Бахмуте

Во время летнего контрнаступления украинские военные в районе Бахмута выдавливают оккупантов из города, пытаясь охватить его с севера и юга.

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, в районе Клещиевки идут мощные бои. Военный намекнул, что через некоторое время будут сообщены положительные новости относительно Клещиевки.

Сегодня аналитики Института по изучению войны сообщили, что ВСУ освободили важную высоту возле Клещиевки в 7 км северо-западнее Бахмута, но пока не освободили сам поселок, который не так стратегически важен, как высоты вокруг него.

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