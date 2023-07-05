Российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут большие потери.

В результате наступательных действий у Сил обороны есть успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей, передает Military Media Center.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковалев.

По его словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях", - подытожил он.

Война в Украине: новости

Аналитики Института изучения войны отметили, что во время контрнаступления ВСУ сосредотачиваются на создании асимметричного вектора истощения, который сохраняет жизнь военных за счет более медленных темпов освобождения территорий, в то же время постепенно истощаются живая сила и техника оккупантов.

Темпы, которыми сейчас идет контрнаступление Украины, не указывают на тупиковость ситуации и не являются доказательством того, что Киев якобы не может вернуть большие территории, отметили аналитики.

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