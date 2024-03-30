В Третьей штурмовой отметили, что события произошли в Орловке.

Третья штурмовая бригада показала, как группа воинов отправляется на штурм вражеских позиций.

Видео с GoPro воина с позывным "Зомби" опубликовали в Telegram-канале бригады. На кадрах видно, как группа штурмовиков заходит на украинские передовые позиции и готовится к выходу на позиции врага.

Отмечается, что на кадрах подготовка к штурму на позиции россиян в Орловке, что под Авдеевкой. На видео попала атака оккупантов на группу дроном-камикадзе.

"Едем убивать пид*ров", - сказал с улыбкой один из воинов.

"Кадры бойцов перед штурмом и настроение, с которым заряженные штурмовики десантируются у ближайших к вражеским позициям окопов в районе Авдеевки. Пока противник не засек группы и не начал крыть из минометов и арты, бойцы отправляются на штурм оккупантов в Орловке", - отметили в бригаде.

Как Украина теряла Авдеевку - западные СМИ дали оценку

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил о тяжелом решении выйти из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Среди украинцев звучали разные гипотезы, почему так произошло, однако официальная позиция Украины заключается в том, что нашей армии не хватило оружия и боеприпасов, чтобы удержать Авдеевку. Также упоминали о задержке помощи со стороны США.

В то же время западные ВСУ оценили, как именно Украина теряла этот населенный пункт. 11 марта вышел большой анализ от Associated Press с уточнением деталей о событиях на поле боя и пехотные волны России.

Вас также могут заинтересовать новости: