Войска РФ практически на юге Бахмута, отметил бывший советник главы Донецкой ОГА.

Городу Бахмут Донецкой области грозит судьба города Северодонецк, который находится на Луганщине.

Фронт от Северска до Углегорска через Бахмут насыщен группами частной военной компании "Вагнер", и они во время наступательных действий "смешивают с землей" населенные пункты, рассказал полковник запаса, экс-советник главы Донецкой областной государственной администрации, Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук, пишет tsn.ua.

По его словам, за Бахмут идет большое противостояние.

"...Наши войска отходят на другие укрепления. Сейчас идет большой бой за Бахмут. Российские войска практически на юге Бахмута. Проводятся танковые обстрелы. Поэтому, если есть возможность местным жителям эвакуироваться - лучше это сделать. Судьба Бахмута может быть такой же, как у Северодонецка", - отметил собеседник.

Напомним, российская армия рано утром 24 февраля решилась на полномасштабное вторжение в Украину. Врагам, в частности, удалось взять под контроль Северодонецк.

Украинские военнослужащие давали достойный отпор оккупантам - на нашей земле по состоянию на 27 июля ликвидировали 40 070 врагов.

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