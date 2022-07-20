Всего процесс вербовки запустили по меньшей мере в 15 колониях РФ.

Частная военная компания Вагнера завербовала в российских колониях около 200 человек.

Об этом говорится в расследовании проекта "Важные истории".

Представители ЧВК Вагнера вместе с сотрудниками региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний России и Федеральной службы безопасности вербовали людей примерно в 15 колониях Петербурга, Мордовии, Адыгее, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижне Липецкой и Воронежской областей.

Авторы расследования узнали о вербовке лишь в восьми колониях. В каждой из них завербовали от двух до нескольких десятков человек. Всего в ряды ЧВК вступили около 200 заключенных.

Один из расследователей проверил, действительно ли" вагнеровцы " вербуют заключенных. Он позвонил по одному из номеров, связанных с ЧВК Вагнера, представился заключенным из колонии в Омске, осужденным по статье об убийстве, и попросил рассказать, могут ли вербовщики приехать в его колонию. Ему ответили: "Люди ездят. С ними связи не держим никакой. У них там по вам (заключенным - УНИАН) отдельная программа какая-то".

Как сообщал УНИАН, Россия привлекла к войне против Украины наемников из ЧВК Вагнера. Однако боевики несут значительные потери. Недавно ВСУ ликвидировали группу бойцов частной военной компании Вагнер при попытке захватить позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

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