Украинские воины ударили, в частности, по скоплению живой силы врага.

На Купянском направлении российские захватчики понесли свежие потери - украинские воины попали во вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и в блиндажи противника с личным составом.

О новых потерях врага на 19 августа 2023 года сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своем Telegram-канале "СтратКом ЗСУ" и показало видео поражения целей.

"На Купянском направлении артиллерия 4-й отдельной танковой бригады наносит огневое поражение по скоплению живой силы противника и станции РЭБ", - поделились в Управлении.

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Утром 19 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки на Купянском направлении тщетно пытались двигаться вперед возле Синьковки Харьковской области.

Стоит отметить, что противники на востоке нашего государства уже длительное время пытаются наступать, но не имеют успехов и несут огромные потери. Вот какие потери врага на сегодняшний день - ликвидировано примерно 257 010 захватчиков. РФ также потеряла много техники, в том числе 486 средств противовоздушной обороны.

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