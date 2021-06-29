Боевики за прошедшие сутки дважды нарушили установленный режим прекращения огня, ранен украинский воин.
Об этом говорится в утренней сводке ООС во вторник, 29 июня.
Враг открывал огонь возле Водяного и Новотошковского. Применялись автоматические станковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сводке.
По состоянию на 7:00 вторника боевики один раз нарушили перемирие - стреляли возле Невельского.
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