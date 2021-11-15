Отмечается, что фамилии 30 женщин есть в так называемых "обменных списках".

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) незаконные вооруженные формирования удерживают 30 женщин по обвинениям в "шпионаже". Их пытают, и не все из них имеют возможность поддерживать связь с родственниками.

Об этом в интервью "Громадському радио" рассказала представительница "Медийной инициативы по правам человека" Татьяна Катриченко.

За пол года стало известно еще о 15 женщинах, которых содержат в местах несвободы в ОРДЛО.

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"Мы можем говорить, что подавляющее большинство женщин сейчас содержат в Донецком СИЗО или женской колонии № 127 в г. Снежное. Среди них женщины, которые были задержаны еще в 2016-2017 годах, а также те, кто задержан недавно. Подавляющее большинство обвиняют в так называемой "государственной измене", если речь идет о Луганске, или "шпионаже", или даже "террористической деятельности". Большинство этих женщин задержаны за проукраинскую позицию", - рассказала Катриченко.

Правозащитникам известна история Марины Юрчак, которую держат в колонии в Снежном. Она жила в Донецке и писала сообщения в Twitter о том, что вокруг происходит. За это была задержана.

"Никто не привык, что за сообщение в Twitter могут задержать, ужасно пытать и содержать в местах несвободы... Стоит еще сказать про такую особенность: женщин, задержанных за "шпионаж", ужасно пытали. Большинство из них были в "изоляции", - отметила Катриченко.

Такие "статьи" - "политические", поэтому женщин "осуждают" на 10 лет и более.

"Относительно общения с родственниками - если родственники живут на оккупированной территории и их родной человек уже "осужден", то у них есть возможность официальных свиданий на три дня. Есть возможность говорить через связь местного оператора. Но если родственники находятся на подконтрольной украинской власти территории, то позвонить очень сложно - сотрудники колоний не позволяют звонить, используя связь украинских операторов", - пояснила представительница "Медийной инициативы по правам человека".

Фамилии 30 женщин есть в так называемых "обменных списках". Но правозащитники владеют информацией о том, что есть много других удерживаемых, которые по разным причинам в эти списки не попали.

Справка УНИАН. "Женское лицо заложников Донбасса" — правозащитный информационный проект Медийной инициативы за права человека. Команда проекта отслеживает истории женщин, которые были в плену боевиков или находятся там сейчас. И если еще весной правозащитники и журналисты фиксировали 15 женщин заложниц, то сейчас на оккупированной территории по меньшей мере 30 женщин в плену боевиков. За все время боевых действий с 2014 года в руках боевиков, по данным Медийной инициативы за права человека, побывало 276 женщин.

Напомним, в конце сентября 2021 года украинская сторона на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что удалось разблокировать работу рабочей гуманитарной подгруппы, которая занимается освобождением пленных.

Ситуация с пленными на оккупированном Донбассе: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко