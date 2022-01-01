Накануне Нового года, 31 декабря, боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции украинских военных. Обстрелы продолжаются и сегодня. Погиб боец.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Неподалеку Майского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки российские наемники совершили обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
Также в сторону Водяного в Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе российские грузовики и военную техникуВ результате этих обстрелов один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
По состоянию утро 1 января оккупанты совершили еще три обстрела.
В районе Широкино боевики обстреливали наших бойцов из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
А в сторону Водяного в Донецкой области они открывали огонь из противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих ООС за сегодняшнее утро не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, накануне Нового года и Рождества украинские защитники обратились к украинцам.