С начала суток оккупанты совершили еще три обстрела.

Накануне Нового года, 31 декабря, боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции украинских военных. Обстрелы продолжаются и сегодня. Погиб боец.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Майского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки российские наемники совершили обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Также в сторону Водяного в Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе российские грузовики и военную техникуВ результате этих обстрелов один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

По состоянию утро 1 января оккупанты совершили еще три обстрела.

В районе Широкино боевики обстреливали наших бойцов из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

А в сторону Водяного в Донецкой области они открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих ООС за сегодняшнее утро не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, накануне Нового года и Рождества украинские защитники обратились к украинцам.

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