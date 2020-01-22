Военные с передовой поздравили украинцев с Днем соборности (видео)

Сегодня в Украине отмечают День соборности.

Военные ООС поздравили страну с Днем соборности и пожелали ей мира.

Соответствующее видео опубликовано на странице Военного телевидения в Facebook.

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"В этот день украинские земли объединились в одном государстве – была провозглашена Соборность УНР и ЗУНР и подписан акт Воссоединения 22 января 1919 года. В 2014 году Украина объединилась ментально – совместно поднявшись на защиту страны", - говорится в описании к ролику.

Так, военные, защищающие Украину на передовой, пожелали стране "мира, без этой войны, чтобы Украина была целой, как и раньше".

"Людям могу сказать: "Пусть они верят в нас", - сказал один из военнослужащих в поздравлении.

"В единстве наша сила", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности Украины.