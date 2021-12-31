Накануне Нового года и Рождества украинские защитники обратились к украинцам.
Ролик опубликован на странице штаба ООС у Facebook.
На украинском и русском языках они поздравляли украинцев, желая счастья, здоровья, успехов, но прежде всего - мира.
Читайте такжеНакануне праздников Нацгвардия будет работать в усиленном режиме"Мира, тепла, согласия в семье, воодушевления, и, самое главное, веры в нашу победу! Слава Украине", - сказал один из защитников.
Боец с позывным "Черный флаг" отметил, что уходящий год был сложным, и пожелал, чтобы следующий год принес только радость, счастье и мир над головой. А его собрат Андрей обратился к детям.
"Чтобы учились хорошо и чтобы их родители ими гордились", - пожелал военный.
"Желаю мирного неба и победы", - сказала военнослужащая Екатерина, обращаясь к собратьям.