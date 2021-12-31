В трехминутном ролике появились 9 военнослужащих и 1 военнослужащая.

Накануне Нового года и Рождества украинские защитники обратились к украинцам.

Ролик опубликован на странице штаба ООС у Facebook.

На украинском и русском языках они поздравляли украинцев, желая счастья, здоровья, успехов, но прежде всего - мира.

Читайте такжеНакануне праздников Нацгвардия будет работать в усиленном режиме"Мира, тепла, согласия в семье, воодушевления, и, самое главное, веры в нашу победу! Слава Украине", - сказал один из защитников.

Боец с позывным "Черный флаг" отметил, что уходящий год был сложным, и пожелал, чтобы следующий год принес только радость, счастье и мир над головой. А его собрат Андрей обратился к детям.

"Чтобы учились хорошо и чтобы их родители ими гордились", - пожелал военный.

"Желаю мирного неба и победы", - сказала военнослужащая Екатерина, обращаясь к собратьям.

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