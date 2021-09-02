Боевики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября,оккупанты дважды нарушили режим "тишины" и ранили вблизи Золотого-3 бойца Вооруженных сил.

Об этом говорится в утренней сводке штаба в Facebook.

Боевики били по позициям военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинский боец в результате вражеского огня получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

Читайте такжеУкраинская сторона в ТКГ требует от РФ не нарушать перемирие на ДонбассеВместе с тем за прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В ночь на 2 сентября осколочное ранение получил один воин ВСУ. Его тоже госпитализировали медики.

1 сентября российские наемники дважды обстреляли Золотое-4 из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки враг применил ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки – станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Широкиного российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Автор: Яна Ставская