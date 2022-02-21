Количество нарушения "тишины" с начала суток превысило пол сотни.

Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения "тишины" на Донбассе. Четверо украинских военных ранены.

Об этом сообщили в штабе ООС.

По состоянию на 17 часов 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.

Обстрелы вели из артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых управляемых ракетных комплексов и прочего.

"Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения", - отметили в штабе.

Российско-оккупационные войска обстреляли Талаковку, Пищевик, Водяное, Красногоровку, Мемрик, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новомихайловку, Лопаскиное, Гнутовр, Врубовку, Павлополь, Зайцевое, Пески, Николаевку, Верхньоторецкое, Троицкое, Луганское, Лобачево, Старогнатовку, Гранитное, Марьинку, Опытное, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк и Новотошковское.

Объединенные силы контролируют ситуацию и продолжают давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 20 февраля, они совершили 80 обстрелов украинских позиций, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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