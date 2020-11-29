Врага заставили отступить.

Пророссийские боевики на Донбассе в воскресенье в очередной раз нарушили установленное перемирие - вражеские диверсанты пытались подойти к украинским позициям для их минирования.

Об этом вечером в воскресенье сообщает пресс-центр ООС.

Инцидент произошел неподалеку от Луганского - ДРГ врага заметили с наблюдательного пункта одной из бригад. Украинские бойцы сорвали попытки боевиков провести минирование позиций ВСУ - после огневого контакта враг отошел.

Читайте также"Такой драки я не помню": Арестович рассказал об истерике россиян на последнем заседании ТКГ

"При осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и снаряженный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией. Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Чайка", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм", - говорится в сообщении.

Свои подходы террористы корректировали беспилотником "Гранат", который удалось сбить украинским защитникам. Использование БПЛА противоречит договоренностям о перемирии, отметили в штабе.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Война на Донбассе: что известно

22 июля участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 27 июля. С тех пор неоднократно фиксировалось нарушение перемирия со стороны оккупантов.

Так, за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые договоренности. На Приазовье был задокументирован пролет вражеского квадрокоптера, который был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

А 24 ноября от пули снайпера боевиков погиб старший солдат в 72-й ОМБр Вячеслав Минкин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован