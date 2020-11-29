Пророссийские боевики на Донбассе в воскресенье в очередной раз нарушили установленное перемирие - вражеские диверсанты пытались подойти к украинским позициям для их минирования.
Об этом вечером в воскресенье сообщает пресс-центр ООС.
Инцидент произошел неподалеку от Луганского - ДРГ врага заметили с наблюдательного пункта одной из бригад. Украинские бойцы сорвали попытки боевиков провести минирование позиций ВСУ - после огневого контакта враг отошел.
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"При осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и снаряженный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией. Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Чайка", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм", - говорится в сообщении.
Свои подходы террористы корректировали беспилотником "Гранат", который удалось сбить украинским защитникам. Использование БПЛА противоречит договоренностям о перемирии, отметили в штабе.
"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Война на Донбассе: что известно
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 27 июля. С тех пор неоднократно фиксировалось нарушение перемирия со стороны оккупантов.
- Так, за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые договоренности. На Приазовье был задокументирован пролет вражеского квадрокоптера, который был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
- А 24 ноября от пули снайпера боевиков погиб старший солдат в 72-й ОМБр Вячеслав Минкин.
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