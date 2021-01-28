Бумага включает семь шагов, которые террористы планируют выполнить "в ближайшей перспективе".

Российские террористы непризнанных "ЛДНР" презентовали свою так называемую доктрину на форуме с кремлевскими пропагандистами "Русский Донбасс".

Об этом пишут Новости Донбасса.

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Главарь боевиков Денис Пушилин заявил на форуме, что целью доктрины является попытка "выразить все наши чувства, когда мы восстали против несправедливости, лжи и гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням".

Бумага включает семь шагов, которые террористы планируют выполнить "в ближайшей перспективе". В частности, "прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения". При этом записано "установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей".

Авторы доктрины умолчали о вхождении подконтрольных "ЛДНР" территорий в состав России. Но указали намерения достичь "углубленной экономической интеграции с Россией", "комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью".

Еще один шаг – "интенсификация социокультурных, научно-образовательных и других связей между ДНР, ЛНР и РФ".

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Помимо российских пропагандистов в Форуме принимают участие политологи, журналисты и политические деятели из так называемых ЛНР и ДНР.

В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины "Русский Донбасс".

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Автор: УНИАН