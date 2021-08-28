Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.

Боевики с утра обстреляли из артиллерии Авдеевку.

Об этом говорится в сообщении donetchanyn. Также бой подтвердила Укрзализныця.

По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, из-за чего случился пожар.

Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет, информирует Укрзализныця.

Читайте такжеУкраинский боец получил ранение на ДонбассеВ связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями.

Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам к станциям Покровск и Очеретино.

Поезда № 136 Киев – Авдеевка и № 826 Днепр – Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено к станции Очеретино.

Сутки на Донбассе

В течение 27 августа боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один боец получил травму, несовместимую с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Утром, 28 августа, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получил ранение украинский воин.

Автор: Яна Ставская