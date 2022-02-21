Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод.

Боевики обстреляли пгт Новолуганское в Донецкой области. В результате обстрела погиб мирный житель.

Об этом вечером в понедельник, 21 февраля, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Только что боевики обстреляли пгт Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский мужчина, данные о нем уточняются", - отметил он.

По информации Кириленко, погибший мужчина был 1970 года рождения.

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов оккупационными войсками территорий вблизи 32 населенных пунктов Донецкой области. В течение выходных в результате обстрелов погибли двое военнослужащих, были ранены семь. Зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры.

С начала суток 21 февраля со стороны оккупантов на Донбассе уже зафиксировано 54 нарушения "тишины". Четыре украинских военных получили ранения.

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