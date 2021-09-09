Также сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе был тяжело ранен один украинский военнослужащий. Состояние его здоровья - тяжелое.

Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно – медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз-акубаротравма. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Также сообщается, что сегодня, 9 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе тяжело ранен один украинский военнослужащий.

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"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 августа, оккупанты в Донбассе обстреляли ряд украинских позиций, ранены два военных.

Перед этим боевики сбросили с дрона на прифронтовой город Зайцево две самодельные бомбы. Одна из них разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, вторую уничтожили украинские военные.

По словам саперов, бомбы были нашпигованы тротилом и свинцовыми шариками.

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Автор: Денис Прядко