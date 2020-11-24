В СБУ сообщили о задержании в Харькове бывшего боевика "ЛНР", который воевал против украинских военных на Луганщине.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Как установили следователи, задержанный является жителем Харькова. В 2015 году он вступил в ряды боевиков и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". А потом перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер".
"С августа 2015 по июль 2016 года составе диверсионных групп он выполнял задачи вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое", - сообщили в СБУ.
Впоследствии боевик вернулся в Харьков, работал на временных работах, и прятался от правоохранителей.
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"Боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.
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