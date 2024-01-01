По словам президента, мобилизация - "это про всех нас, это мобилизация всех усилий".

Снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 лет и уменьшение оснований для увольнения не являются популярными в Украине, но альтернативы этому шагу сейчас нет. Об этом в интервью изданию The Economist заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, мобилизация – это "не только то, что солдаты идут на фронт - это про всех нас, это мобилизация всех усилий".

"Только так можно защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Скажем честно, мы переключились на внутреннюю политику. Это выбор, который украинцам придется сделать. Если мы продолжаем сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначать выборы. Изменить закон, Конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации", - сказал глава государства.

СМИ отмечает, что почти через два года полномасштабной войны Зеленский потерял свою юношескую энергию. Но он по-прежнему твердо убежден, что Украина не может отказаться от своего плана одержать победу над Россией.

"Самая важная профессия, которой может заниматься украинец на данный момент, — это быть в Украине. А для наших западных партнеров - это быть с Украиной. Если нет сил, то либо уходи прочь, либо подвинься. Мы не отступим", - отметил глава украинского государства.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что будет с отсрочкой для многодетных отцов из-за усиления мобилизации в Украине. Так, право на отсрочку действительно только тогда, когда дети еще являются несовершеннолетними и находятся на содержании военнообязанного. При этом если такой гражданин изъявит желание, он может быть мобилизован добровольно с согласия ВВК.

Также УНИАН писал о том, как правильно оформить отсрочку от мобилизации по уходу за больным.

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