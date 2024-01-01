До 6 января на Киевщине будут работать дополнительные блокпосты и действовать усиленные меры безопасности.

Увеличение количества блокпостов в столичном регионе связано с выполнением задач безопасности. Массово выписывать повестки на них не планируют, хотя уклонистов тоже будут пытаться вылавливать. Об этом рассказал комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в комментарии ТСН.

Он отметил, что подобные меры безопасности с появлением дополнительных блокпостов проводятся на Киевщине "стабильно один - два раза в месяц". Выдача повесток гражданам не является главной целью этих мероприятий.

"Их цель - выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – пояснил комендант.

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Олейник признал, что "поисковые действия и фильтрационные мероприятия" направлены на все категории нарушителей закона, в том числе и тех, кто уклоняется от мобилизации. Но, по его словам, об усилении мобилизации в данном случае речь не идет.

"Если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва, или не возобновило учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки. Но это не будет массовая раздача повесток, как люди могут себе представить. Такого точно не будет", - убеждает комендант Киевщины.

Появление дополнительных блокпостов вокруг Киева

Как писал УНИАН, с 25 декабря в Киевской области начали разворачивать дополнительные блокпосты, которые будут функционировать, как ожидается, до 6 января. Власти объясняют это усилением мер безопасности и контрдиверсионных мер.

Кроме того, тщательной проверке будут подлежать места наибольшего скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное.

В соцсетях эта информация сразу же породила кучу предположений, что на этих блокпостах массово будут раздавать повестки.

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