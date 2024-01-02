Обновленная версия будет "компромиссным вариантом", в котором учтут замечания со стороны омбудсмана, а также "определенные опасения, чтобы не было коррупционных норм".

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук из фракции "Слуга народа" заверила, что в оригинальном виде законопроект о мобилизации не будет выноситься на голосование в ВР.

"Это будет версия, наработанная Комитетом по вопросам безопасности и обороны. Уже на этой неделе большая межведомственная рабочая группа начнет работать над компромиссным вариантом законопроекта о мобилизации, который бы позволил его проголосовать в сессионном зале. Это большая межведомственная рабочая группа. Ведь имеем замечание от Уполномоченного по правам человека", - сказала она.

По ее словам, также есть определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм.

"Та норма, когда военкомы сами могут решать, кого вносить и кого убирать из списка должников, то есть людей, которые не пришли в ТЦК. Очевидно, какие-то их права могут быть нарушены. Все должно быть понятным и справедливым способом", - добавила она.

Кравчук уверена, что ракеты над головой - лучшее напоминание, что полномасштабная война продолжается и экзистенциальная угроза для нашего государства никуда не исчезла.

Закон о мобилизации - детали

Напомним, 25 декабря в ВР зарегистрировали законопроект, который предлагал ряд изменений, в частности, установление обязанности для граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на воинском учете или снятых (исключенных) с воинского учета, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) ТЦК или полицейского. Кроме того, были предложены временные ограничения, которые могут быть введены к гражданам во время проведения мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил как будут устранены отдельные нормы законопроекта о мобилизации, нарушающих базовые права, закрепленные в Конституции Украины.

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