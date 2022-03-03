ВСУ уничтожили несколько единиц российской техники.

Украинцы показали несколько единиц военной техники врага, которую "поджарили" Вооруженные силы Украины.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно по меньшей мере три единицы техники. Они сгорели дотла. Локацию автор ролика не указал, но иронично отметил, что после победы трофеи пойдут на лом.

"Тут есть к чему приглядеться. Тут нам железок из "зомболенда" навалило. Одна "зомболенд", вторая... Алло, слышишь, блаблакар, ты не заблудился?",- говорит автор ролика.

Отметим, что мужчина назвал технику врага "зомболендом", ведь ее маркировали буквой Z.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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