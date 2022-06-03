Сообщается, что вблизи Студенка враг проводил штурмовые действия, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии соприкосновения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии соприкосновения. На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яровая, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенка, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, оккупанты осуществляют обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестовое, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего они вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации оккупанты нанесли авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытались вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не имели, отошли на прежние позиции.

"На Северском направлении противник активных действий не проводил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудово Сумской области. Также на Сумщине враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходино и Славгород",- говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают подготовку к наступлению, пополняют запасы материальных средств, вооружения и техники с территории России. С целью снижения наступательного потенциала украинских войск они осуществляют огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивает на сдерживании действий Сил обороны Украины. "Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении оккупанты концентрируются в частности на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дибровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. "Вблизи Долгенькое враг нанес авиаудары силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел", - добавили в Генштабе.

На Южнобугском направлении в течение суток российские войска применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благодийное, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия. Получили отпор и отошли на ранее занятые позиции.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной.

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