19 мая российские войска обстреляли 54 населенных пункта в Луганской и Донецкой областях.

На Донбассе под вражескими обстрелами 19 мая погибли около 20 гражданских, по меньшей мере 50 человек получили ранения.

Об этом сообщается в оперативной информации группировки Объединенных сил.

"По оперативной информации, под вражескими обстрелами погибли около 20 мирных жителей и по меньшей мере 50 человек ранены. Предварительно, количество жертв в Северодонецке, Авдеевке, Лисичанске, Марьинке, других городах и селах может быть намного больше, информация уточняется. Продолжаются спасательно-поисковые работы, которые осложняются авианалетами, интенсивными ракетными ударами и артиллерийскими обстрелами противника", - сказано в сообщении.

19 мая российские войска обстреляли 54 населенных пункта в Луганской и Донецкой областях.

Также отмечается, что российские военные преступники продолжают уничтожать инфраструктуру Донбасса.

"Варварскими авиационными ударами и обстрелами рашисты за сутки полностью разрушили или повредили 105 жилых домов и еще 15 гражданских объектов... Значительным разрушениям подверглись многоэтажные застройки Северодонецка, Лисичанска, Авдеевки, Бахмута", - сказано в сообщении.

В Донецкой области подразделениями ГСЧС ликвидировано 6 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов. В Луганской области тушение пожаров невозможно из-за интенсивных обстрелов населенных пунктов.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал полностью разрушенное российскими оккупантами Рубежное: уцелевших зданий нет, во дворах - кладбища.

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