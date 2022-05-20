По словам главы Луганской области, Рубежное разделило судьбу Мариуполя.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал полностью разрушенное российскими окупантами Рубежное: уцелевших зданий нет, во дворах - кладбища.

Фото разрушенного города он продемонстрировал в своем Telegram.

"Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища", - отметил Гайдай.

Он рассказал, что до войны здесь проживали более 60 тысяч человек - работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.

"Сегодня рубежане разделились на три категории: те, что эвакуировались в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города", - отметил председатель Луганской ОВА.

Он добавил, что разграбленные выжженные кирпичные коробки - это теперь Рубежное. "Мы будем строить его почти с нуля", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, за прошедшие сутки в результате действий российских захватчиков на Луганщине погибли 13 человек.

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