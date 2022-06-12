Российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая.

Российские оккупанты продолжат наступления на Славянск и Северск.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Кремль, как минимум, признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные цели, пытаясь устранить первоначальные недостатки вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжат вести наземные наступления в районе Северодонецка, однако украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города.

Захватчики возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горно-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Оккупанты продолжили штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступления на Славянск.

Также институт делает выводы, что украинским силам необходима последовательная поддержка Запада, особенно в отношении артиллерийских систем, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление на украинские силы.

Ситуация в Северодонецке:

Российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.

11 июня американские аналитики рассказали, что происходит на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: