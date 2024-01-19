Бои велись сразу на 8 направлениях фронта.

За прошедшие сутки, 18 января, на фронте между Силами обороны и захватническими войсками произошло 127 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, но успеха не имел.

На Лиманском направлении Вооруженные Силы Украины отразили 15 атак возле Терновников, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак - в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении россияне совершили две безуспешные попытки штурмов неподалеку Богдановки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

В то же время на Марьинском направлении были бои вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 15 атак. На Шахтерском направлении противник совершил 4 атаки западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области, но успеха не имел.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 5 атаки оккупантов западнее Вербового и Работиного. На Херсонском направлении противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 19 января, ликвидировали еще 920 российских оккупантов. В общем Россия потеряла на войне против Украины 374 520 солдат.

Авиация и ракетные войска ВСУ поразили 6 районов сосредоточения личного состава и оружия врага, а также два пункта управления.

По данным ISW, возле Авдеевки Донецкой области украинские воины и российские оккупанты ведут позиционные бои, в частности, юго-западнее города в районе Невельского и Первомайского, а также северо-западнее - возле населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново и Степное.

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