На кадрах видно более сотни могил. Некоторые еще в процессе обустройства.

Частная военная компания "Вагнер" обустроила еще одно кладбище для своих наемников. Их хоронят в безымянных могилах.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", "вагнеровцы" не изменяют традициям, хороня своих "двухсотых" наемников.

"Кладбище ЧВК "Дембель". Традиции не меняем", - написал с сарказмом "Штирлиц".

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На кадрах видно более сотни свежих могил с фирменным похоронным венком ЧВК Пригожина. На территории "вагнеровского могильника" работает экскаватор. Спецтехнику привлекли для обустройства новых могил.

ВСУ уничтожают ЧВК "Вагнер"

По данным благотворительного фонда "Русь сидящая", частная армия Евгения Пригожина "Группа Вагнера " уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных.

На днях журналисты узнали, что "Группа Вагнер" практикует отправку в Россию пустых гробов родственникам погибших наемников. Это раскрылось, когда один такой погибший и уже похоронен в закрытом гробу впоследствии нашелся живым в украинском плену.

Власти США признали "группу Вагнера" международной преступной организацией и анонсировала новые санкции в отношении лиц, которые с ней связаны.

В контексте войны в Украине "вагнеровцы" получили репутацию "пушечного мяса", которое используется в кровавых лобовых атаках на украинские позиции. В боях за Бахмут и Соледар "Группа Вагнера" была практически разбита, говорят украинские военные.

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