На территории Беларуси разрабатывается спецоперация, в ходе которой белорусские военные должны надеть форму РФ для вторжения в Украину.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона UA Разом.
"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание надеть в форму РФ белорусских военных. Часть белорусов отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, условно говоря, лекалам заходить на нашу территорию", - рассказал он.
Данилов отметил, что белорусы будут получать отпор, "который уже получают русские и чечены".