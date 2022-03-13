Он подчеркнул, что они получат отпор.

На территории Беларуси разрабатывается спецоперация, в ходе которой белорусские военные должны надеть форму РФ для вторжения в Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона UA Разом.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание надеть в форму РФ белорусских военных. Часть белорусов отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, условно говоря, лекалам заходить на нашу территорию", - рассказал он.

Данилов отметил, что белорусы будут получать отпор, "который уже получают русские и чечены".

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