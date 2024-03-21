Россияне сделают все возможное, чтобы вытеснить добровольцев на нашу территорию, и им это удастся, но для этого им придется прибегнуть к шагу, который облегчит нам жизнь.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал, облегчат ли действия российских добровольцев ситуацию на фронте. Об этом он рассказал в интервью.

"Нам скоро должно стать немного легче, поскольку мы уже видим, что в течение недели Россия не смогла теми своими силами, которые у них там есть, не большую группу добровольцев, а их общая численность меньше трех обычных пехотных батальонов, так вот уже неделю россияне не способны выбросить эти три пехотных батальона обратно на украинскую территорию. И наоборот, эти батальоны продолжают расширять свой контроль. На сегодняшний день, насколько я могу судить, боевые действия идут, по меньшей мере, в семи населенных пунктах по ту сторону периметра. И это семь населенных пунктов в трех областях - Брянская, Курская, Белгородская. Конечно, нам не стоит впадать в эйфорию, не стоит себя обманывать и фантазировать о каком-то там освободительном походе на Москву", - заявил он.

По словам эксперта, все эти семь населенных пунктов приграничные, они все в пределах десяти километров от нашей границы, и это не случайно.

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"Мы же хорошо знаем, с чем связан рейд российских добровольцев. К сожалению, мы до сих пор действуем в условиях, когда наши очаровательные западные союзники запретили нам делать некоторые вещи, которые на самом деле в любой войне считаются не то, чтобы разрешенными, а, наоборот, крайне необходимыми. А именно нам запрещено, регулярным частям ВСУ приходить на территорию России. На всех войнах всегда считалось, что перенести войну на территорию врага - это залог победы. Когда ты начинаешь воевать не у себя дома, а у врага дома, это всегда очень доброе, к этому всегда стремились. И, кстати, те же наши западные союзники именно так всегда воюют. Но, к сожалению, нам это запрещено. Это не имеет оснований ни с военной точки зрения, ни с точки зрения международного права. Но поскольку мы не готовились к этой войне и теперь полностью зависим от поставок нам помощи, то в этой ситуации нам могут ставить любые условия, в том числе абсолютно абсурдные, и просто связывать нам руки", - сказал Дикий.

Таким образом, как заявил он, мы вынуждены играть в гибридные операции, когда границу России переходят только граждане России, это уже наши западные союзники вынуждены терпеть.

Но, по его словам, три батальона российских добровольцев не заменят даже одну среднюю бригаду ВСУ. И также это накладывает ограничения на глубину рейдов.

"Дело в том, что воевать без артиллерийского прикрытия практически невозможно. И фактически мы сейчас видим там картину аналогичную, что мы видим на левом берегу Днепра, где наш плацдарм медленно расширяется вдоль Днепра, но не идет глубоко, потому что ограничен расстоянием, которое мы способны прикрыть артиллерией", - отметил эксперт.

Он пояснил, что действия российских добровольцев ограничены той полосой, которой мы можем с нашей территории оказывать артподдержку.

"Скорее всего, в ближайшее время зона их контроля будет разворачиваться вдоль границы", - добавил он.

Также он отметил, что россияне сделают все возможное, чтобы вытеснить добровольцев на нашу территорию, и им это удастся, но для этого им придется прибегнуть к шагу, который облегчит нам жизнь.

"Им придется какие-то боеспособные части снять с фронта", - заявил он, добавив, что это займет определенное время.

Неожиданные результаты рейда российских повстанцев

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что рейд добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей достиг определенных целей, но некоторые из них - еще в процессе реализации

Он также добавил, что после рейда Путин впервые признал, что в России идет гражданская война.

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