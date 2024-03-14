У россиян пауза с мобилизацией, потому что "добровольно на контракт идет все меньше и меньше, желающих уже практически не осталось".

Дикий

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что может быть дальше на фронте и какой "паузой" стоит воспользоваться Вооруженным силам Украины.

В эфире "24 канала", говоря о помощи союзников Украины и поставках снарядов, он отметил, что "в последние дни - чем дальше, тем больше сообщений с фронта, что наша арта оживает". "Что наконец-то снова заговорил Бог войны. И это очень сильно влияет", - сказал Дикий.

Относительно прогнозов, что в этом году украинские войска смогут наступать и перехватить инициативу на фронте, тогда как Россия не сможет на всей линии боевого соприкосновения регулярно и долго держать наступательную инициативу, он отметил: "Я вижу ровно то же, что видит наш командующий Сухопутных войск. Плюс, я вижу то, что видит Кирилл Буданов. А он не просто говорит, что россияне не всегда смогут выдерживать их темп наступления, а он абсолютно четко сел и с калькулятором посчитал, что их нынешних сил хватит где-то плюс-минус до апреля, может, до середины апреля".

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Дикий добавил, что абсолютно согласен с такими расчетами, ведь хоть нынешнее наступление россиян и "достаточно успешное", потому что они уловили момент определенного окна возможностей из-за недостатка снарядов у украинских войск, но это наступление стоит им "очень дорого".

Кроме того, он отметил, что тем временем у россиян пауза с мобилизацией, потому что "добровольно на контракт идет все меньше и меньше, желающих уже практически не осталось". По словам Дикого, об этом свидетельствует даже то, что в плену украинской армии появилось уже много разных иностранных наемников российской оккупационной армии.

"Они уже за деньги пробуют вербовать где угодно на краю света. Что означает: буряты закончились, переходим на непальцев", - сказал экс-командир.

Так, "добровольная" мобилизация у россиян практически выдохлась, а "недобровольную" они поставили на паузу - из-за проведения выборов президента - чтобы не "затмевать". "К гадалке не надо ходить, что сразу после объявления результатов так называемых выборов они массово понесут повестки", - сказал Дикий.

Он добавил, что если повестки начнут раздавать в конце марта, то эта новая волна "мобиков" на фронте окажется минимум через четыре месяца, то есть примерно в конце июля - в августе.

Дикий отметил, что в этой паузе - с апреля и до серьезного пополнения в августе - украинские войска могли бы переходить к наступлению. "Нам было бы очень важно не дать им паузы", - сказал он.

Война в Украине - хочет ли Путин переговоров

Ранее журналисты издания Bild обратили внимание на отрывок интервью президента России Владимира Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву, в котором он сказал: "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то бессмысленно с нашей стороны".

Обозреватель издания Филипп Пятов выразил мнение, что "одно это предложение ясно дает понять: Путин использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей - уничтожения Украины и порабощения украинского народа".

"Это разоблачает мышление диктатора и наивность тех политиков, которые верят в мирные переговоры с РФ", - подчеркнул журналист.

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