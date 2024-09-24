Аналитик подчеркнул, что в Украине самолет не сбивали и беларуским пилотам были сохранены жизни.

Учебно-боевой самолет Як-130, который сегодня летел из Беларуси и нарушил воздушное пространство Украины, мог заблудиться из-за ошибки. Об этом эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Я не исключаю, что он просто заблудился. Не надо из этого делать какую-то трагедию. Потому что рисковать можно беспилотным аппаратом. Заправить его, чтобы он там залетел, что-то делал, чтобы по нему стреляли. Это понятно. Потратил деньги и все. А вот запускать самолет с людьми - это совсем другое", - пояснил аналитик.

Он выразил убеждение, что это, все же, была просто ошибка.

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"И узнаем о каких-то там извинениях с беларуской стороны, потому что мы фактически сегодня сохранили жизнь одному или двум пилотам", - подчеркнул Криволап.

Эксперт отметил, что с обеих сторон границы размещено много средств радиотехнического вооружения.

"Может эта аппаратура влияет. То, что она может погасить GPS-сигнал - это 100%. С обеих сторон могут погасить".

Беларуский Як-130 залетел в Украину - детали

24 сентября около 14:24 белорусский самолет нарушил воздушное пространство Украины. Самолет "Як-130" пересек белорусско-украинскую границу из Гомельской области, написал мониторинговый сервис "Беларускі Гаюн".

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что не установлен факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси. Вероятно, было использовано "радиолокационное препятствие", добавили там.

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