Эксперты пишут, что этот самолет не имеет вооружения для дальнобойных ударов и не может осуществлять операции по прорыву противовоздушной обороны.

24 сентября около 14:24 беларуский летательный аппарат нарушил воздушное пространство Украины. Воздушные силы официально сообщили, что объект после нарушения границы двигался на юг в районе административной границы Киевской и Житомирской областей.

Мониторинговые каналы отметили, что нарушителем был учебно-боевой самолет Як-130, это произошло в районе н.п. Дятлык (Наровлянский рн, Гомельская обл.) В связи с этим в Киеве, Киевской и Житомирской области была объявлена тревога, которая продолжалась до 14:44. Этот самолет находился в воздушном пространстве Украины менее 10 минут и, по неофициальным сообщениям был "локально потерян".

Издание "Дифенс Экспресс" отмечает, что для белорусских воздушных сил Як-130 является одним из двух типов учебно-боевых машин вместе со старым L-39.

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"И в целом речь идет о дозвуковом реактивном двухместном самолете, который в первую очередь предназначен именно для обучения летчиков. Хотя Як-130 формально действительно может выполнять боевые задачи, но довольно ограниченные и только неуправляемым вооружением на шести точках подвески, например, свободнопадающими бомбами или НАРами. Также Як-130 может осуществлять атаку воздушных целей с помощью ракет ближнего боя Р-73 или авиационной пушки. То есть, с точки зрения боевых возможностей, эта машина может быть сопоставима с легким штурмовиком с максимальной нагрузкой до 3000 кг", - пишут аналитики.

Эксперты пишут, что этот самолет не имеет вооружения для дальнобойных ударов и не может осуществлять операции по прорыву противовоздушной обороны.

"Но дело в том, что в воздушных силах Беларуси вообще и не так много самолетов. Всего в строю, среди истребителей - 4 Су-30СМ, до 18 МиГ-29, около 20 штурмовиков Су-25, 11 Як-130 и 9 L-39. Сами Як-130 в Беларуси появились благодаря контракту с РФ от 2012 года, который предусматривал поставку сначала 4 машин, а к 2019 году был расширен до 12 единиц. Один Як-130 белорусы потеряли в 2021 году рядом с городом Барановичи из-за отказа системы управления самолетом, оба пилота погибли, хотя успели катапультироваться", - сказано в материале.

Несмотря на позиционирование машины, как легкой боевой машины, Як-130 нет РЛС и возможности использования высокоточного вооружения, добавили там.

Ситуация на границе с Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране нужно готовиться к войне. Об этом белорусский диктатор сказал на встрече с "премьер-министром", "госсекретарем Совбеза", "брестским губернатором" и "министром обороны" на Обуз-Лесновском полигоне в районе города Барановичи Брестской области.

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