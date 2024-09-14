На данный момент возле границы фиксируется всего около 30 беларуских танков, отметил обозреватель.

Беларусь не увеличила группировку войск возле границы с Украиной, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя заявления министра обороны РБ Виктора Хренина об обратном.

"Формирования ударной группировки, представляющей опасность Украине, не отмечается", - заявил эксперт.

По его информации, всего у границы сконцентрировано около 3 тысяч беларуских военных из 383-й ДШБ, 38-й ОДШБр, 5-й ОБр СпП, 317-й ПДБ 103-й ОВДБр, 336-я РеАБр, 51-й АБр.

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"Фиксируемая техника в этой зоне, приданная данным подразделениям имеет следующий вид: танки – около 30 ед.; ББМ – 135 ед.; АС – около 60 ед.; РСЗО – около 10 ед.", - добавил Коваленко.

Не претерпел изменений и контингент российских войск на территории Беларуси, отметил эксперт. По его словам, он не превышает 2 тысяч военных, и это не штурмовые подразделения и не элитный спецназ.

Напомним, ранее сообщалось, что довольно часто в последние дни в Беларусь залетают российские дроны-камикадзе.

К примеру, в ночь на 7 сентября в воздушном пространстве Беларуси был зафиксирован пролет 7 "шахедов" и одного разведывательного БПЛА.

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