В генштабе соседней страны говорят, что возможны "провокации" со стороны Украины.

Вдоль украинско-белорусской границы наблюдается активность военных РБ. В генштабе соседней страны говорят, что такие действия направлены на "защиту от украинцев и войск НАТО".

Об этом пишет "Радые Свабода".

Жители Гомельской области заметили у границы брустверы, бетонные блоки и блокпосты. Их установили на трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной. Там также стоят бронетранспортеры.

ГАИ проверяет документы и машины людей, следующих в сторону границы и к белорусским пограничным селам.

Житель Лоевского района рассказал журналистам, что до недавнего времени вблизи сел были замаскированы танки, но их убрали.

Некоторые военные покинули приграничные районы. Это подтверждает мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимский механизированной бригаде. Более месяца он провел на границе с Украиной, в Брагинском районе, но уже вернулся в Слоним.

"На их место теперь пришли Силы специальных операций", – сказала женщина.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король заявил о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО. Он не исключает "провокации на границе".

"В Средиземном море и Балтике создана ударная группа крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты не являются оружием для обороны, это оружие в первую очередь для нападения. Дальность действия этих ракет позволяет им вести огонь по территории нашей страны", – отметил он.

Король также заявил якобы о расположении батальонных тактических групп на границе, добавив, что "такого еще никогда не было".

"Они находятся на полигонах вблизи наших границ, они полностью подготовлены, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по назначению", – сказал Король.

По его словам, вблизи границы в направлении Овруча развернулись "американские контрбатарейные станции", а "Украина сосредоточила около 10 тыс. военных против Республики Беларусь" в направлении Ровно.

"Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому могут быть какие-то провокации", - сказал заместитель начальника Генштаба РБ.

Участие Беларуси в войне против Украины

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

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