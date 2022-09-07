Пентагон сосредоточен на следующих пяти годах после окончания войны в Украине.

США разрабатывают план поддержки украинской армии в средней и долгосрочной перспективе. Речь идет также и о поддержке после победы над российской армией.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, эту миссию возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Пока что Пентагон сосредоточен на следующих пяти годах после окончания войны в Украине.

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На данный момент проводится анализ, который ляжет в основу планировки будущих поставок оружия и создания долгосрочной программы военной подготовки США. Ожидается, что анализ будет готов в течение одного или двух месяцев.

Отмечается, что в итоге это может продлить помощь от США и союзников для Украины на годы вперед через долгосрочные многолетние контракты на вооружение, которые могут быть завершены даже к концу первого срока Байдена.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 августа в западных СМИ появиась инфомация, что США на День Независимости Украины, 24 августа, объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов.

По словам собеседников, средства пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Однако не исключается, что в течение года они еще не появятся на поле боя.

Деньги также пойдут на обучение и оснащение украинских военных, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы".

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