Под обстрел также попали мирные жители.

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24. Это произошло, когда журналисты снимали сюжет о работе украинских спасателях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Под обстрел также попали украинцы, которые пришли за водой.

"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей на Донетчине была прервана обстрелом россиян. Под обстрел попали местные жители, которые пришли за водой, подвезенной работниками ГСЧС, наши ребята и французские журналисты", - отметили в ведомстве.

В ГСЧС добавили, что французы не вырезали кадры бомбардировки из сюжета.

"Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится ежедневно работать спасателям Донетчины", - подытожили службе.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала войны в Украине погибло 32 журналиста и работников медиа.

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