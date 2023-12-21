В Вашингтоне предполагают, что КНДР хочет получить от России другие военные технологии в обмен на снаряды.

КНДР поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит.

"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила дополнительные вооружения в Россию для применения в войне против Украины. По нашей информации, КНДР передала РФ более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов", – цитирует ее слова "Укринформ".

Перемещение контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах зафиксировали спутники.

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"Мы решительно осуждаем КНДР за передачу россиянам такого вооружения, которое, несомненно, будет использовано для атак на украинский народ, украинские города, а также в дальнейшей незаконной войне РФ", – подчеркнула она.

Посол США при НАТО также добавила, что в Вашингтоне предполагают, что КНДР хочет получить от России другие военные технологии в обмен на снаряды. Не исключено, что Пхеньян потребует у Москвы истребители, ракеты "земля-воздух", бронетехнику, а также оборудование для производства баллистических ракет.

Сотрудничество России и Северной Кореи

КНДР – одна из стран, поддержавших вторжение России в Украину. В частности, Пхеньян помогает Москве с оружием. Однако в этой "помощи" есть и недостатки.

Сами же оккупанты жалуются на систематический брак в артиллерийских снарядах из Северной Кореи. Так, в случайно отобранных боеприпасах с одинаковой маркировкой используются разные порохи, а связки пороха имеют разный вес.

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