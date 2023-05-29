Командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что бои за Бахмут сыграли огромную роль в уничтожении группировки "Вагнера".

ЧВК "Вагнер" не выходит из Бахмута - их практически больше нет. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили.

"Я думаю, группировки "Вагнера" практически нет. И Бахмут сыграл огромную роль для того, чтобы группировка "Вагнера" была уничтожена", - сказал Мамулашвили.

По его словам, те люди, которых Пригожин показывает при включениях, и есть та "оставшаяся часть "Вагнера", которая все еще жива".

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Вместе с тем Мамулашвили сообщил, что ситуация на фронте остается довольно горячей. "На Бахмутском направлении в основном работает наша артиллерия. На других участках фронта идут контактные бои", - сообщил военный.

Разгром "Вагнера": что известно

Напомним, еще в марте эксперты предрекали скорое исчезновение ЧВК "Вагнер". Так, по словам военного эксперта александра Коваленко, из-за критическх потерь "Группа Вагнера" практически перестала существовать как боевая сила. Ее функции на передовой начали выполнять десантные части регулярной армии РФ.

В апреле конец "вагнеровцев" предрекли и в Нацгвардии. Причиной столь критического положения стали высочайшие потери наемников в Украине и отсутствие пополнения.

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