Воды на "Азовстали" очень мало, и приходится пить техническую воду.

Защитники "Азовстали" имеют большие проблемы с едой и водой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявили жены военных.

Юлия - жена бойца Арсения Федосюка сообщила, что военные почти не имеют возможности выйти из наверх, потому что находятся под постоянными обстрелами.

"Большую часть времени они находятся в бункере, потому что идут постоянные бомбардировки. Это трехтонные бомбы, это авиация, которая работает постоянно, это артиллерия корабельная и наземная, это танки. Они по три дня не выходили на поверхность... Они буквально не видят солнца, они дышат грибком, которого очень много, а когда выходят, то ищут воду, ищут еду", - добавила Юлия.

Также жены военных сообщили, что воды на "Азовстали очень мало, и приходится пить техническую воду.

"Очень маленькое количество еды осталось, пьют один стакан технической воды в день. Имели связь несколько часов назад. Меня поразила новость, что забрасывают фосфорными бомбами "Азовсталь". Я спросила его, все ли хорошо. Он сказал: "Держимся", - сообщила Екатерина - жена командира "Азова" Дениса Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении только 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.