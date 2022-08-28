Тело Натальи Вовк якобы нашли в съемной квартире.

МВД Австрии не владеет информацией о возможном убийстве Натальи Вовк, которую Россия "подозревает" в подрыве автомобиля дочери идеолога рашизма Дарьи Дугиной.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос пропагандистского агентства ТАСС.

"Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", - заявили правоохранители. Відео дня:

Ранее информацию о якобы насильственной смерти Натальи Вовк распространили рашистские Telegram-каналы со ссылкой на австрийский таблоид Express.

Российские пропагандисты даже опубликовали якобы кадр с места преступления, однако в сети установили, что фото - 2020 года и касается совсем другого преступления и жертвы.

Дочь Дугина сгорела в машине: что известно о случившемся

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

Затем стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства - 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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